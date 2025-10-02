פיצוי מהנדס תוכנה in Mexico ב-SailPoint נע בין MX$1.13M ל-year עבור L3 לבין MX$1.28M ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Mexico מגיעה ל-MX$1.21M. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של SailPoint. עדכון אחרון: 10/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בSailPoint, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
