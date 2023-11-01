מדריך חברות
Rydoo
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Rydoo משכורות

המשכורת החציונית של Rydoo היא $51,429 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Rydoo. עודכן לאחרונה: 8/14/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
$51.4K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Rydoo הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $51,429. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Rydoo הוא $51,429.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Rydoo

חברות קשורות

  • Intuit
  • Tesla
  • Uber
  • Roblox
  • Stripe
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים