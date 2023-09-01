מדריך חברות
Russian Post משכורות

טווח המשכורת של Russian Post נע בין $14,654 בפיצוי כולל שנתי עבור מדען נתונים בקצה התחתון ל-$80,468 עבור מנהל מוצר בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Russian Post. עודכן לאחרונה: 8/14/2025

$160K

מדען נתונים
$14.7K
מהנדס חומרה
$24.8K
שיווק
$62.1K

מנהל מוצר
$80.5K
מהנדס תוכנה
$35.9K
מנהל תוכנית טכנית
$66.9K
שאלות נפוצות

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Russian Post ialah מנהל מוצר at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $80,468. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Russian Post ialah $48,977.

משאבים אחרים