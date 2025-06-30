מדריך חברות
Rotork
Rotork משכורות

המשכורת החציונית של Rotork היא $17,913 עבור אנליסט עסקי . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Rotork. עודכן לאחרונה: 8/25/2025

$160K

אנליסט עסקי
$17.9K
חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Rotork הוא אנליסט עסקי at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $17,913. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Rotork הוא $17,913.

