ספריית חברות
Rosetta.ai
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Rosetta.ai משכורות

המשכורת החציונית של Rosetta.ai היא $33,165 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Rosetta.ai. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
$33.2K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Rosetta.ai הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $33,165. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Rosetta.ai הוא $33,165.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Rosetta.ai

חברות קשורות

  • Whatfix
  • Allego
  • Accedo
  • AquaQ Analytics
  • Synectics Solutions
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים