ספריית חברות
Rose Associates
Rose Associates משכורות

המשכורת החציונית של Rose Associates היא $82,585 עבור מכירות . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Rose Associates. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

מכירות
$82.6K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Rose Associates הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $82,585. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Rose Associates הוא $82,585.

