Roofstock משכורות

המשכורת של Roofstock נעה בין $89,550 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $276,375 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Roofstock. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

מנהל מוצר
Median $187K
מדען נתונים
$164K
יועץ ניהולי
$172K

מעצב מוצר
$195K
מהנדס תוכנה
$89.6K
מנהל הנדסת תוכנה
$276K
שאלות נפוצות

The highest paying role reported at Roofstock is מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $276,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Roofstock is $179,428.

