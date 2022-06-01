מדריך חברות
Rocket Companies
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Rocket Companies משכורות

טווח המשכורת של Rocket Companies נע בין $75,876 בפיצוי כולל שנתי עבור מגייס בקצה התחתון ל-$215,735 עבור מנהל מדעי נתונים בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Rocket Companies. עודכן לאחרונה: 8/19/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $131K

מהנדס תוכנה בצד השרת

מנהל מוצר
Median $183K
פיתוח עסקי
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
אנליסט נתונים
$99K
מנהל מדעי נתונים
$216K
מדען נתונים
$109K
אנליסט פיננסי
$119K
משאבי אנוש
$94.5K
טכנולוג מידע (IT)
$171K
שיווק
$99.5K
מעצב מוצר
$171K
מנהל עיצוב מוצר
$183K
מגייס
$75.9K
מנהל הנדסת תוכנה
$137K
אדריכל פתרונות
$186K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Rocket Companies הוא מנהל מדעי נתונים at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $215,735. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Rocket Companies הוא $136,680.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Rocket Companies

חברות קשורות

  • Visa
  • Alkami
  • Global Payments
  • S&P Global
  • Enova International
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים