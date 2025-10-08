פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States ב-Robinhood נע בין $198K ל-year עבור L1 לבין $903K ל-year עבור L6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$381K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Robinhood. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
L1
$198K
$143K
$38.3K
$17.5K
L2
$302K
$179K
$102K
$21.5K
L3
$411K
$210K
$183K
$17.8K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בRobinhood, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
100%
שנה 1
בRobinhood, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:
100% בוקע ב 1st-שנה (25.00% רבעוני)