חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מגייס ב-Robert Walters in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$2,430,995. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.