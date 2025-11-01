ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מגייס in Taiwan ב-Robert Walters מגיעה ל-NT$1.02M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Robert Walters. עדכון אחרון: 11/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Robert Walters
Recruiter
Taipei, TP, Taiwan
סה״כ לשנה
NT$1.02M
דרגה
-
משכורת בסיס
NT$1.02M
Stock (/yr)
NT$0
בונוס
NT$0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מגייס ב-Robert Walters in Taiwan עומדת על תגמול כולל שנתי של NT$2,430,995. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Robert Walters עבור תפקיד מגייס in Taiwan הוא NT$813,915.

