עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

RLDatix מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה פול-סטאק in North Macedonia ב-RLDatix מגיעה ל-MKD 345K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של RLDatix. עדכון אחרון: 10/8/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
RLDatix
Software Engineer
Skopje, AR, North Macedonia
סה״כ לשנה
MKD 345K
דרגה
L6
משכורת בסיס
MKD 345K
Stock (/yr)
MKD 0
בונוס
MKD 0
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-RLDatix in North Macedonia עומדת על תגמול כולל שנתי של MKD 2,294,589. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-RLDatix עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in North Macedonia הוא MKD 345,402.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור RLDatix

משאבים נוספים