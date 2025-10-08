ספריית חברות
Rivian
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה פול-סטאק

Rivian מהנדס תוכנה פול-סטאק שכר

פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States ב-Rivian נע בין $164K ל-year עבור RIV-3 לבין $342K ל-year עבור RIV-7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$289K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Rivian. עדכון אחרון: 10/8/2025

ממוצע רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
RIV-3
Software Engineer I(רמת כניסה)
$164K
$132K
$30.5K
$1.7K
RIV-4
Software Engineer II
$182K
$150K
$29.5K
$2.7K
RIV-5
Senior Software Engineer
$234K
$181K
$44.4K
$8.4K
RIV-6
Staff Software Engineer
$278K
$199K
$66.2K
$13.2K
צפה 3 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

50%

שנה 1

50%

שנה 2

סוג מניות
RSU

בRivian, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 2 שנים:

  • 50% בוקע ב 1st-שנה (12.50% רבעוני)

  • 50% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% רבעוני)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בRivian, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בRivian, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מהנדס תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה פול-סטאק ב-Rivian in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $388,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Rivian עבור תפקיד מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States הוא $265,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Rivian

חברות קשורות

  • Lucid Motors
  • ChargePoint
  • Aeva
  • Amazon
  • Yahoo
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים