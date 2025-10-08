פיצוי מעצב חוויית משתמש in United States ב-Rivian נע בין $160K ל-year עבור RIV-4 לבין $212K ל-year עבור RIV-6. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$172K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Rivian. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
RIV-3
$ --
$ --
$ --
$ --
RIV-4
$160K
$141K
$15K
$3.3K
RIV-5
$221K
$167K
$39.4K
$13.9K
RIV-6
$212K
$174K
$25K
$13K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
50%
שנה 1
50%
שנה 2
בRivian, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 2 שנים:
50% בוקע ב 1st-שנה (12.50% רבעוני)
50% בוקע ב 2nd-שנה (12.50% רבעוני)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בRivian, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בRivian, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)