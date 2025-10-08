ספריית חברות
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה בק-אנד

Rivian and Volkswagen Group Technologies מהנדס תוכנה בק-אנד שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-Rivian and Volkswagen Group Technologies מגיעה ל-$194K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Rivian and Volkswagen Group Technologies. עדכון אחרון: 10/8/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Rivian and Volkswagen Group Technologies
Software Engineer
Palo Alto, CA
סה״כ לשנה
$194K
דרגה
L4
משכורת בסיס
$160K
Stock (/yr)
$25.5K
בונוס
$8K
שנים בחברה
0 שנים
שנות ניסיון
4 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Rivian and Volkswagen Group Technologies?

$160K

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Rivian and Volkswagen Group Technologies in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $326,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Rivian and Volkswagen Group Technologies עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in United States הוא $193,500.

