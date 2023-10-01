ספריית חברות
Rivalry
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Rivalry משכורות

המשכורת החציונית של Rivalry היא $122,057 עבור מכירות . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Rivalry. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מכירות
$122K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

أعلى وظيفة أجراً في Rivalry هي מכירות at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $122,057. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Rivalry هو $122,057.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Rivalry

חברות קשורות

  • Intuit
  • Square
  • DoorDash
  • Google
  • Microsoft
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים