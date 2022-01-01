מדריך חברות
Ritual משכורות

טווח המשכורת של Ritual נע בין $96,768 בפיצוי כולל שנתי עבור מהנדס תוכנה בקצה התחתון ל-$243,040 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ritual. עודכן לאחרונה: 8/21/2025

$160K

עוזר/ת מנהלי/ת
$112K
שיווק
$102K
תפעול שיווקי
$131K

מעצב מוצר
$99.5K
מנהל מוצר
$241K
מהנדס תוכנה
$96.8K
מנהל הנדסת תוכנה
$243K
שאלות נפוצות

O cargo mais bem pago reportado na Ritual é מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $243,040.
A remuneração total anual mediana reportada na Ritual é $112,200.

