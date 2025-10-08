ספריית חברות
Riskified
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה בק-אנד in Israel ב-Riskified מגיעה ל-₪457K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Riskified. עדכון אחרון: 10/8/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Riskified
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
סה״כ לשנה
₪457K
דרגה
Software Developer II
משכורת בסיס
₪418K
Stock (/yr)
₪39.8K
בונוס
₪0
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
7 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Riskified?

₪566K

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Riskified in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪544,294. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Riskified עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in Israel הוא ₪479,589.

