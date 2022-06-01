ספריית חברות
Riskified משכורות

המשכורת של Riskified נעה בין $96,592 בפיצוי כולל בשנה עבור משאבי אנוש ברמה הנמוכה לבין $206,500 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Riskified. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $142K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס דבאופס

מכירות
Median $207K
פיתוח עסקי
$162K

אנליסט נתונים
$131K
מדען נתונים
$129K
משאבי אנוש
$96.6K
תפעול שיווק
$118K
מעצב מוצר
$122K
מנהל מוצר
$173K
מהנדס מכירות
$189K
מנהל הנדסת תוכנה
$199K
ארכיטקט פתרונות
$159K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Riskified הוא מכירות עם תגמול כולל שנתי של $206,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Riskified הוא $150,508.

משאבים נוספים