Rise8
Rise8 משכורות

המשכורת של Rise8 נעה בין $175,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $211,446 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Rise8. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $175K
מעצב מוצר
$185K
מנהל מוצר
$211K

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Rise8 הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $211,446. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Rise8 הוא $184,598.

