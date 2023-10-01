ספריית חברות
Rise Interactive
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Rise Interactive משכורות

המשכורת של Rise Interactive נעה בין $43,210 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $165,825 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Rise Interactive. עודכן לאחרונה: 9/18/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

שיווק
$49.8K
מנהל מוצר
$166K
מהנדס תוכנה
$43.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Rise Interactive הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $165,825. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Rise Interactive הוא $49,750.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Rise Interactive

חברות קשורות

  • Netflix
  • SoFi
  • Tesla
  • Dropbox
  • Stripe
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים