פיצוי מהנדס תוכנה משחקי וידאו in Greater Seattle Area ב-Riot Games נע בין $292K ל-year עבור P4 לבין $367K ל-year עבור P5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Seattle Area מגיעה ל-$304K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Riot Games. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$292K
$224K
$0
$67.8K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
