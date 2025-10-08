פיצוי מהנדס תוכנה משחקי וידאו in Greater Los Angeles Area ב-Riot Games נע בין $141K ל-year עבור P1 לבין $375K ל-year עבור P5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in Greater Los Angeles Area מגיעה ל-$218K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Riot Games. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
P1
$141K
$128K
$0
$13K
P2
$189K
$156K
$5.8K
$27K
P3
$219K
$185K
$3.8K
$30.6K
P4
$285K
$239K
$0
$46.7K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
