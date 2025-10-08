פיצוי מהנדס תוכנה פול-סטאק in United States ב-Riot Games נע בין $140K ל-year עבור P1 לבין $292K ל-year עבור P4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$215K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Riot Games. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
P1
$140K
$127K
$3K
$9.6K
P2
$193K
$162K
$1.3K
$29.2K
P3
$244K
$192K
$3.4K
$48.9K
P4
$292K
$228K
$7K
$57.9K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
