פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-Riot Games נע בין $133K ל-year עבור P1 לבין $430K ל-year עבור P5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$282K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Riot Games. עדכון אחרון: 10/8/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
P1
$133K
$121K
$0
$12K
P2
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
$305K
$226K
$0
$79.3K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
