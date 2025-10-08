ספריית חברות
Riot Games
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • מהנדס תוכנה בק-אנד

Riot Games מהנדס תוכנה בק-אנד שכר

פיצוי מהנדס תוכנה בק-אנד in United States ב-Riot Games נע בין $133K ל-year עבור P1 לבין $430K ל-year עבור P5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$282K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Riot Games. עדכון אחרון: 10/8/2025

ממוצע רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות ()
בונוס
P1
Associate Software Engineer(רמת כניסה)
$133K
$121K
$0
$12K
P2
Software Engineer
$211K
$168K
$0
$43.5K
P3
Senior Software Engineer
$237K
$188K
$4.7K
$44.4K
P4
Staff Software Engineer
$305K
$226K
$0
$79.3K
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
מה הן דרגות הקריירה ב Riot Games?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה בק-אנד ב-Riot Games in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $430,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Riot Games עבור תפקיד מהנדס תוכנה בק-אנד in United States הוא $230,000.

משאבים נוספים