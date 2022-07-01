ספריית חברות
Ridgemont Equity Partners משכורות

המשכורת של Ridgemont Equity Partners נעה בין $121,390 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $278,600 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ridgemont Equity Partners. עודכן לאחרונה: 11/29/2025

מכירות
$121K
מהנדס תוכנה
$279K
התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Ridgemont Equity Partners הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $278,600. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ridgemont Equity Partners הוא $199,995.

משאבים נוספים

