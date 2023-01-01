ספריית חברות
Ridgeline International משכורות

המשכורת של Ridgeline International נעה בין $219,300 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $256,275 עבור טכנולוג מידע ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ridgeline International. עודכן לאחרונה: 11/29/2025

טכנולוג מידע
$256K
מהנדס תוכנה
$219K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Ridgeline International הוא טכנולוג מידע at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $256,275. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ridgeline International הוא $237,788.

