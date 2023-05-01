ספריית חברות
Ribbon Home
Ribbon Home משכורות

המשכורת של Ribbon Home נעה בין $149,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $176,400 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Ribbon Home. עודכן לאחרונה: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
מנהל מוצר
$176K
מהנדס תוכנה
Median $149K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Ribbon Home הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $176,400. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Ribbon Home הוא $162,700.

משאבים נוספים

