ספריית חברות
Rialto Capital
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Rialto Capital משכורות

המשכורת החציונית של Rialto Capital היא $125,625 עבור משקיע הון סיכון . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Rialto Capital. עודכן לאחרונה: 11/29/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
משקיע הון סיכון
$126K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Rialto Capital הוא משקיע הון סיכון at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $125,625. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Rialto Capital הוא $125,625.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Rialto Capital

חברות קשורות

  • Snap
  • SoFi
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Databricks
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/rialto-capital/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.