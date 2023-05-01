ספריית חברות
Rhumbix
Rhumbix משכורות

המשכורת של Rhumbix נעה בין $150,750 בפיצוי כולל בשנה עבור מעצב מוצר ברמה הנמוכה לבין $187,060 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Rhumbix. עודכן לאחרונה: 11/29/2025

מעצב מוצר
$151K
מהנדס תוכנה
$187K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Rhumbix הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $187,060. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Rhumbix הוא $168,905.

משאבים נוספים

