הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-Reprise נע בין $120K לבין $168K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Reprise. עדכון אחרון: 12/1/2025

השכר הכולל הממוצע

$131K - $158K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$120K$131K$158K$168K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Reprise?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Reprise in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $168,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Reprise עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $120,350.

