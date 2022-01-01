ספריית חברות
Replicated
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Replicated משכורות

המשכורת של Replicated נעה בין $170,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $245,000 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Replicated. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Median $170K
מהנדס מכירות
$216K
מנהל הנדסת תוכנה
$245K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בReplicated, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (1.04% לתקופה)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (1.04% לתקופה)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (1.04% לתקופה)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Replicated הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $245,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Replicated הוא $215,761.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Replicated

חברות קשורות

  • HackerOne
  • PathAI
  • Smartronix
  • Egnyte
  • Malwarebytes
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים