Replicant משכורות

המשכורת של Replicant נעה בין $73,738 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $306,000 עבור מהנדס מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Replicant. עודכן לאחרונה: 8/29/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $103K
מעצב מוצר
$84.3K
מנהל מוצר
$251K

מכירות
$73.7K
מהנדס מכירות
$306K
מנהל הנדסת תוכנה
$139K
ארכיטקט פתרונות
$84.1K
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בReplicant, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Replicant הוא מהנדס מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $306,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Replicant הוא $103,013.

