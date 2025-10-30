ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in India ב-RemoteLock מגיעה ל-₹6.11M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של RemoteLock. עדכון אחרון: 10/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
RemoteLock
Senior Product Manager
Chennai, TN, India
סה״כ לשנה
₹6.11M
דרגה
hidden
משכורת בסיס
₹5.76M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹348K
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
11+ שנים
מה הן דרגות הקריירה ב RemoteLock?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-RemoteLock in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹6,185,359. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-RemoteLock עבור תפקיד מנהל מוצר in India הוא ₹6,108,716.

