פיצוי אנליסט עסקי in United States ב-Remitly מגיע ל-$174K ל-year עבור L3. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$185K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Remitly. עדכון אחרון: 10/30/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
Business Analyst I
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Business Analyst II
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Business Analyst
$174K
$136K
$38.3K
$0
L4
Staff Business Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
צפה 1 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בRemitly, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט עסקי ב-Remitly in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $227,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Remitly עבור תפקיד אנליסט עסקי in United States הוא $170,000.

