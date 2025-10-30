ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של עוזר אדמיניסטרטיבי in United States ב-Remitly נע בין $87.2K לבין $124K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Remitly. עדכון אחרון: 10/30/2025

השכר הכולל הממוצע

$98.7K - $112K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$87.2K$98.7K$112K$124K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בRemitly, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור עוזר אדמיניסטרטיבי ב-Remitly in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $123,900. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Remitly עבור תפקיד עוזר אדמיניסטרטיבי in United States הוא $87,150.

