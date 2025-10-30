ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל פרויקט in India ב-Reliance Industries Limited מגיעה ל-₹1.13M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Reliance Industries Limited. עדכון אחרון: 10/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Reliance Industries Limited
Project Manager
Navi Mumbai, MH, India
סה״כ לשנה
₹1.13M
דרגה
hidden
משכורת בסיס
₹1.13M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2-4 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-Reliance Industries Limited in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹7,587,328. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Reliance Industries Limited עבור תפקיד מנהל פרויקט in India הוא ₹1,126,666.

