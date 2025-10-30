חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Reliance Industries Limited in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹5,478,428. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.