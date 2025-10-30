ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מדע נתונים in India ב-Reliance Industries Limited מגיעה ל-₹5.07M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Reliance Industries Limited. עדכון אחרון: 10/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Reliance Industries Limited
Data Science Manager
hidden
סה״כ לשנה
₹5.07M
דרגה
-
משכורת בסיס
₹4.45M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹621K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
9 שנים
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מדע נתונים ב-Reliance Industries Limited in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹9,862,871. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Reliance Industries Limited עבור תפקיד מנהל מדע נתונים in India הוא ₹5,069,431.

