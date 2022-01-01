Relativity משכורות

ספריית חברות
המשכורת של Relativity נעה בין $102,060 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $298,500 עבור תפעול עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Relativity. עודכן לאחרונה: 10/25/2025

מהנדס תוכנה
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $140K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $210K

מעצב מוצר
Median $119K
תפעול עסקי
$299K
מנהל מדעי נתונים
$217K
מדען נתונים
$147K
שיווק
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
חוקר UX
$110K
לוח זמני הבשלה

5%

שנה 1

15%

שנה 2

30%

שנה 3

50%

שנה 4

סוג מניות
Options

בRelativity, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 5% בוקע ב 1st-שנה (5.00% שנתי)

  • 15% בוקע ב 2nd-שנה (15.00% שנתי)

  • 30% בוקע ב 3rd-שנה (30.00% שנתי)

  • 50% בוקע ב 4th-שנה (50.00% שנתי)

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Relativity הוא תפעול עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $298,500. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Relativity הוא $147,131.

משאבים נוספים