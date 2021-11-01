ספריית חברות
Reify Health
Reify Health משכורות

המשכורת של Reify Health נעה בין $105,525 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $161,000 עבור מהנדס תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Reify Health. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

מהנדס תוכנה
Median $161K
מדען נתונים
$147K
מנהל מוצר
$106K

לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Reify Health הוא מהנדס תוכנה עם תגמול כולל שנתי של $161,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Reify Health הוא $147,360.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Reify Health

