ספריית חברות
Regeneron
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Regeneron משכורות

המשכורת של Regeneron נעה בין $75,000 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס ביו-רפואי ברמה הנמוכה לבין $238,085 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Regeneron. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מדען נתונים
Median $210K
מהנדס ביו-רפואי
Median $75K
מהנדס תוכנה
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
מהנדס בקרה
$89.6K
אנליסט נתונים
$109K
מנהל מדעי נתונים
$199K
מהנדס חשמל
$117K
מייסד
$96.5K
מהנדס מכונות
$111K
מנהל מוצר
$199K
מנהל תוכנית
$181K
ארכיטקט פתרונות
$238K
משקיע הון סיכון
$184K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Regeneron הוא ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $238,085. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Regeneron הוא $117,316.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Regeneron

חברות קשורות

  • Salesforce
  • Square
  • Palantir
  • Twilio
  • Okta
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים