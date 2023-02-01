ספריית חברות
Regalix
Regalix משכורות

המשכורת של Regalix נעה בין $3,649 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $9,563 עבור אנליסט נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Regalix. עודכן לאחרונה: 10/25/2025

שירות לקוחות
$3.6K
אנליסט נתונים
$9.6K
מהנדס תוכנה
$7K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Regalix הוא אנליסט נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $9,563. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Regalix הוא $6,978.

