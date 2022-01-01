REEF משכורות

המשכורת של REEF נעה בין $72,000 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $225,106 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של REEF. עודכן לאחרונה: 11/14/2025
חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.
20%
שנה 1
20%
שנה 2
20%
שנה 3
20%
שנה 4
20%
שנה 5
בREEF, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:
20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)
20% בוקע ב 2nd-שנה (1.67% חודשי)
20% בוקע ב 3rd-שנה (1.67% חודשי)
20% בוקע ב 4th-שנה (1.67% חודשי)
20% בוקע ב 5th-שנה (1.67% חודשי)
