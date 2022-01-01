ספריית חברות
REEF
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

REEF משכורות

המשכורת של REEF נעה בין $72,000 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $225,106 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של REEF. עודכן לאחרונה: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
אנליסט עסקי
Median $72K
מנהל מוצר
Median $85K
מנהל פרויקט
$113K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
מכירות
$225K
מהנדס תוכנה
Median $80K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

20%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

20%

שנה 4

20%

שנה 5

סוג מניות
Options

בREEF, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 20% בוקע ב 1st-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (1.67% חודשי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (1.67% חודשי)

  • 20% בוקע ב 4th-שנה (1.67% חודשי)

  • 20% בוקע ב 5th-שנה (1.67% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-REEF הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $225,106. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-REEF הוא $85,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור REEF

חברות קשורות

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Chenega
  • Saviynt
  • Smarsh
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים