פיצוי מנהל הנדסת תוכנה in United States ב-Reddit נע בין $456K ל-year עבור M2|Software Engineering Manager לבין $980K ל-year עבור M3|Senior Software Engineering Manager. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$515K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Reddit. עדכון אחרון: 9/22/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
M2|Software Engineering Manager
$456K
$262K
$195K
$0
M3|Senior Software Engineering Manager
$980K
$330K
$650K
$0
D1|Director
$ --
$ --
$ --
$ --
D2|Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
100%
שנה 1
בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:
100% בוקע ב 1st-שנה (100.00% שנתי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)
25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
