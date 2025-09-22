ספריית חברות
Reddit
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מכירות

  • כל שכר מכירות

Reddit מכירות שכר

פיצוי מכירות in United States ב-Reddit נע בין $200K ל-year עבור IC1 לבין $318K ל-year עבור IC5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$184K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Reddit. עדכון אחרון: 9/22/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
הוסף תגמולהשווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
IC1
Sales I
$200K
$165K
$0
$35K
IC2
Sales II
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
Sales III
$140K
$128K
$1.5K
$10.3K
IC4
Senior Sales
$174K
$152K
$12K
$9.3K
צפה 2 רמות נוספות
הוסף תגמולהשווה רמות
לוגו של Reddit

$20K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

לוח זמני הבשלה

100%

שנה 1

בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (100.00% שנתי)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

Vesting Schedule 100% after year 1.



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מכירות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

מנהל לקוחות

שאלות נפוצות

O pacote salarial com maior remuneração relatado para מכירות na Reddit in United States é uma remuneração total anual de $318,100. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Reddit para a função de מכירות in United States é $140,000.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Reddit

חברות קשורות

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים