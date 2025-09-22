ספריית חברות
הפיצוי הכולל הממוצע של טכנולוג מידע (IT) ב-Reddit נע בין $177K לבין $243K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Reddit. עדכון אחרון: 9/22/2025

השכר הכולל הממוצע

$192K - $228K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$177K$192K$228K$243K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

100%

שנה 1

בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 1 שנים:

  • 100% בוקע ב 1st-שנה (100.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

בReddit, הענקות מניות/הון עצמי כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע (IT) ב-Reddit עומדת על תגמול כולל שנתי של $242,650. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Reddit עבור תפקיד טכנולוג מידע (IT) הוא $177,240.

