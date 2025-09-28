פיצוי מנהל מוצר in United States ב-realtor.com נע בין $247K ל-year עבור T3 לבין $294K ל-year עבור T7. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$285K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של realtor.com. עדכון אחרון: 9/28/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***