פיצוי מדען נתונים in United States ב-realtor.com נע בין $141K ל-year עבור T2 לבין $196K ל-year עבור T5. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$181K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של realtor.com. עדכון אחרון: 9/28/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
T2
Data Scientist 2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
Senior Data Scientist
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
Staff Data Scientist
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
$160K

הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

The highest paying salary package reported for a מדען נתונים at realtor.com in United States sits at a yearly total compensation of $243,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at realtor.com for the מדען נתונים role in United States is $167,000.

