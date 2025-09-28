ספריית חברות
Realtek Semiconductor
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

Realtek Semiconductor מנהל הנדסת תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Taiwan ב-Realtek Semiconductor מגיעה ל-NT$3.37M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Realtek Semiconductor. עדכון אחרון: 9/28/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineering Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
סה״כ לשנה
NT$3.37M
דרגה
hidden
משכורת בסיס
NT$1.45M
Stock (/yr)
NT$0
בונוס
NT$1.93M
שנים בחברה
5-10 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
תרום

שאלות נפוצות

ለמנהל הנדסת תוכנה በRealtek Semiconductor in Taiwan የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የNT$6,032,253 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በRealtek Semiconductor ለמנהל הנדסת תוכנה ሚና in Taiwan የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ NT$3,452,487 ነው።

